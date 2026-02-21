مباشر، مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي (دوري روشن)

مباشر، مباراة النصر ضد الحزم، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يحتضن ملعب ملعب الأول بارك المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

يـوم المبـاراة .. العاشـرة مسـاء اليـوم ⏳

في ملعـب الأول بـارك 🏟️https://t.co/NzZ5ZswX5Z#النصر_الحزم pic.twitter.com/hpI6nIzzhN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 20, 2026

تغطية مباشرة لأحداث مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي، لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات.

يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الهلال الذي يملك 53 نقطة.

في المقابل، يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، ويسعى إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.