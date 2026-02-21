مباشر.. مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

بث مباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي- دوري روشن.

يلتقي الهلال مع ضيفه الاتحاد على ملعب المملكة آرينا بالرياض، في أبرز مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وتقام المواجهة المرتقبة، اليوم السبت، حيث يسعى الهلال المتصدر برصيد 53 نقاط للحفاظ على قمة الترتيب، خاصة في ظل ملاحقة شرسة من النصر الوصيف (52) والأهلي الثالث (50)، وذلك على حساب الاتحاد حامل اللقب الذي يمر بموسم محبط لاسيما على صعيد الدوري تحديدا.

ختـام التحضيـرات 🔚⚽️ pic.twitter.com/oP76OEOX8g — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 20, 2026

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (22:00) العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (21:00) التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، (20:00) الثامنة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

thmanayah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.