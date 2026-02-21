بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع النادي الملكي للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق أوساسونا، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وانقض ريال مدريد على صدارة الدوري في الجولة الماضية، بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد (4-1) مستفيدا من خسارة برشلونة اللاحقة أمام جيرونا (1-2) ليعتلي القمة برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة.

تشكيل ريال مدريد المحتمل أمام أوساسونا

تيبو كورتوا- ألفارو كاريراس – راؤول أسينسيو – ديان هاوسن – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينغا – أوريليان تشواميني – أردا غولر – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – فرانكو ماتانتونو

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنم متابعة أحداث المباراة ومباريات كرة القدم مباشرة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.