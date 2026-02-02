بث مباشر مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي لكرة القدم

يحل النصر ضيفًا على الرياض في مباراة ديربي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: النصر ضد الرياض

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة النصر والرياض، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق مباراة النصر ضد الرياض عند الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية وقطر، الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة.