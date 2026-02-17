مباشر مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا، حيث يستضيف ملعب "دا لوز" مواجهة مرتقبة تجمع بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، مساء الليلة، في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. موقف مبابي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديغر، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد. خط الوسط: أردا غولر، أورليلين تشواميني، إدواردو كامافينغا، فالفيردي. خط الهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي

البدلاء: لونين، كارفاخال، ألابا، غونزالو غارسيا، داني سيبايوس، فران غارسيا، إبراهيم دياز، فيرلاند ميندي، ماستانتونو، سيسترو، خوان مارتينيز، تياغو.

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويدخل الفريق البرتغالي اللقاء بذكريات انتصاره المثير (4-2) على الفريق الملكي في مرحلة الدوري، وهي النتيجة التي منحت "النسور" التأهل إلى هذا الملحق بفارق الأهداف بعد احتلالهم المركز الرابع والعشرين.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تقام مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم 17 فبراير/شباط 2026، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت مكة المركة والدوحة، الثانية عشرة منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.