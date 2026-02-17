مباشر مباراة السد ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة السد ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

بث مباشر مشاهدة مباراة السد ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستضيف استاد جاسم بن حمد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين السد القطري والاتحاد السعودي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

beIN SPORTS 2

قناة الكأس 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة الليلة الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026، على ملعب جاسم بن حمد.

تنطلق صافرة بداية مباراة السد والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

يدخل السد هذه المواجهة وهو يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 12 نقطة.