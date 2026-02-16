مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيكون النادي الكتالوني على موعد مع مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على جيرونا مساء الليلة في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم

سيدخل برشلونة المباراة بحثا عن الفوز، لا سيما أنه يبدأ اللقاء وهو متأخر في النقاط عن ريال مدريد الذي تغلب على ريال سوسيداد (4-1)، السبت.

متى موعد مباراة جيرونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تقام مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، مساء الليلة الاثنين 16 فبراير/شباط الجاري على ملعب مونتيليفي.

وتنطلق مواجهة برشلونة وجيرونا عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مرفقة بالصور والفيديوهات من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.