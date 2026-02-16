مباشر مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يواجه الوحدة في “قمة آسيا”.. بث مباشر لمباراة قد تحسم الصدارة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحاول زعيم آسيا المتصدر برصيد 19 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة، العودة سريعا إلى درب الانتصارات، عندما يستضيف الوحدة الإماراتي، علما بأنه اكتفى بالتعادل مع شباب الأهلي الإماراتي صفر/صفر في الجولة الماضية.

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا

يسعى الوحدة الأماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية، علما بأنه يمتلك 14 نقطة تضعه في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي الوصيف وتراكتور الإيراني صاحب المركز الثالث.

متى موعد مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تقام مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي على ملعب المملكة أرينا، اليوم الاثنين 16 فبراير/ شباط 2026.

تنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع (20:15) بتوقيت مصر، والسابعة والربع (19:15) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

beIN SPORTS 3

قنوات الكأس

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مرفقة بالصور والفيديوهات من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.