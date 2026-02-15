مباشر مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الآن مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، حيص يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة قوية بين الأهلي المصري والجيش الملكي، مساء الليلة، في ختام الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

أمام عاشور ضمن بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي

شهدت قائمة البدلاء عودة إمام عاشور عقب انتهاء عقوبة إيقافه بسبب غيابه عن بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة.

ضمت مقاعد بدلاء الأهلي: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، كامويش، حسين الشحات، يوسف بلعمري، إمام عاشور، أحمد عيد، عمرو الجزار، وكريم فؤاد.

ويتصدر الأهلي المصري مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة على الجيش الملكي الوصيف الذي يملك 8 نقاط.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026؟

beIN SPORTS 2

