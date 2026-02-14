مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد (4-1) في الدوري الإسباني

مباشر مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد الآن في الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد حيث يسعى النادي الملكي لانتزاع صدارة الدوري الإسباني، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجه ضيفه ريال سوسيداد في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، مساء الليلة.

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي، برشلونة، ويمكنه تصدر جدول الترتيب، لحين خوض برشلونة لمباراته أمام غيرونا، الاثنين المقبل.

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديغر، دين هويسن، ألفارو كاريراس، فالفيردي، تشواميني، كامافينغا، فينيسيوس جونيور، جونزالو غارسيا، أردا غولر.

متى موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني اليوم السبت 14 فبراير/شباط 2026 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني عن طريق قنوات بي إن سبورتس.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.