مباشر مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي، حيث يحل "العالمي" ضيفا ثقيلا على الفتح في ملعب ميدان تمويل الأولى وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

بث مباشر الآن.. كيفية مشاهدة مباراة النصر و الفتح في الدوري السعودي

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، بعدما حقق 16 انتصارًا مقابل تعادل واحد و3 هزائم.

أما الفتح الذي يقدم مباريات مميزة ضد الكبار فلديه 24 نقطة يحتل بها المركز العاشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.