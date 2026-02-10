مباشر مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري (1-0) في دوري أبطال آسيا

الاتحاد ضد الغرافة .. بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتعين على عميد الأندية السعودية الفوز على ضيفه الغرافة القطري ليحجز مقعده في ثمن النهائي في المباراة المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يعد مفصليا في مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

في المقابل، فإن حظوظ الغرافة في التأهل مرهونة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد والجولة الأخيرة التي يستضيف فيها تراكتور، على أمل أن تصب النتائج الأخرى في صالحه.

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الوسط: ماريو، كادش، بيريرا، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، دومبيا، عوار.

في خط الهجوم: ديابي، يوسف النصيري، روغر فيرنانديز.

موعد مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة الاتحاد ضد الغرافة اليوم 10 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على ملعب الجوهرة المشعة.

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الغرافة عند الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.