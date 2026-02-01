مباشر مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي (1-1) في كأس الاتحاد الأفريقي

بث مباشر مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الأفريقي

يتطلع المصري البورسعيدي خلال مواجهته مع الزمالك لحسم تأهله مبكرا لدور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حينما تجرى منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، مساء الليلة.

ويلعب المصري مع الزمالك، ولا بديل أمامهما سوى حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة هامة نحو بلوغ الدور المقبل، علما بأن هذه ستكون المباراة الرابعة بينهما خلال الموسم الحالي.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: الزمالك ضد المصري البورسعيدي

من المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر والثامنة مساء (20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وكان الفريقان التقيا في بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر، حيث كان الفوز حليف الزمالك، قبل أن يتعادلا بدون أهداف في الجولة الماضية بالكونفيدرالية، الأحد الماضي.