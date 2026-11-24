تتجه الأنظار إلى لوزان السويسرية، حيث تصدر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) قرارها في نزاع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 بين المغرب والسنغال.

وأكدت "كاس" أنها ستعلن حكمها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأوقفت كل اتصالاتها بالإعلام إلى حين الإعلان الرسمي على موقعها.

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بدأت القضية بعد نهائي الرباط في 18 يناير/كانون الثاني 2025، حيث أضاع إبراهيم دياز ركلة جزاء، ثم سجل بابي غاي هدف السنغال في الوقت الإضافي. لكن الكاف اعتبر السنغال خاسرة بالانسحاب بعد احتجاج لاعبيها، وسجّل النتيجة 3-0 للمغرب وتوّجه بطلا. وردّت السنغال باستئناف أمام كاس في 25 مارس/آذار 2026.

والأمر الآن في ملعب المحكمة. فإذا قضت لصالح السنغال فستُعتبر بطلة لأفريقيا للمرة الثانية بعد عام 2021. وإذا ثبّتت قرار الكاف فسيحتفظ المغرب باللقب، وقرار "كاس نهائي" وملزم دون استئناف عادي بعده حسب القوانين.

وتحذّر "كاس" من الوثائق المسرّبة والأخبار غير الموثقة، لذا اعتمدوا على المصادر الرسمية فقط.