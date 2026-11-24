مباشر.. المغرب أم السنغال؟ محكمة "كاس" تحسم اليوم بطل أمم أفريقيا 2025
تتجه الأنظار إلى لوزان السويسرية، حيث تصدر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) قرارها في نزاع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 بين المغرب والسنغال.
وأكدت "كاس" أنها ستعلن حكمها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأوقفت كل اتصالاتها بالإعلام إلى حين الإعلان الرسمي على موقعها.
تابعوا معنا التحديثات لحظة بلحظة، وتصريحات الاتحادات الثلاثة، والحكم النهائي حول بطل أفريقيا رسميا.
بدأت القضية بعد نهائي الرباط في 18 يناير/كانون الثاني 2025، حيث أضاع إبراهيم دياز ركلة جزاء، ثم سجل بابي غاي هدف السنغال في الوقت الإضافي. لكن الكاف اعتبر السنغال خاسرة بالانسحاب بعد احتجاج لاعبيها، وسجّل النتيجة 3-0 للمغرب وتوّجه بطلا. وردّت السنغال باستئناف أمام كاس في 25 مارس/آذار 2026.
والأمر الآن في ملعب المحكمة. فإذا قضت لصالح السنغال فستُعتبر بطلة لأفريقيا للمرة الثانية بعد عام 2021. وإذا ثبّتت قرار الكاف فسيحتفظ المغرب باللقب، وقرار "كاس نهائي" وملزم دون استئناف عادي بعده حسب القوانين.
وتحذّر "كاس" من الوثائق المسرّبة والأخبار غير الموثقة، لذا اعتمدوا على المصادر الرسمية فقط.
النزاع القانوني على اللقب
تقدمت السنغال بطعن أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا، بعد أن ألغت لجنة استئناف تابعة للاتحاد الأفريقي (كاف) فوزها الميداني (1-0 بعد الوقت الإضافي) واعتبرت المغرب فائزا (3-0) بالانسحاب الاعتباري.
- النص القانوني للكاف: استندت لجنة الاستئناف إلى لائحة البطولة التي تقضي باعتبار الفريق خاسرا ومستبعدا إذا رفض اللعب أو غادر الملعب قبل النهاية الرسمية دون إذن الحكم، وذلك إثر انسحاب لاعبي السنغال لمدة 15 دقيقة احتجاجا على ركلة جزاء للمغرب.
- إشكالية التفسير القانوني: يبرز تعارض محتمل بين التفسير الحرفي لقوانين اللعبة العامة (التي قد تصب في مصلحة السنغال) والتفسير الأوسع للوائح البطولة الخاصة (التي قد تؤيد منح اللقب للمغرب)، مع العلم أن قرارات الحكم نهائية وفق قوانين اللعبة وأن المباراة استُكملت لاحقا بعد إذن الحكم باستئناف اللعب.
- مسار التقاضي والطعن: نظرت هيئة ثلاثية في "كاس" القضية بعد جلسة استماع استمرت يوما واحدا، على أن يصدر الحكم مرفقا بالأسباب الكاملة؛ ولا يُقبل الطعن على قرار "كاس" أمام المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا إلا لأسباب إجرائية محدودة.
التسلسل الزمني لأحداث الأزمة
- 18 يناير/كانون الثاني 2026: شرارة الأزمة في نهائي الرباط
احتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط النهائي بين المغرب والسنغال. شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي احتساب ركلة جزاء للمغرب وتوقف اللعب لنحو 14 إلى 20 دقيقة بعد مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجا، قبل عودتهم وإضاعة إبراهيم دياز لركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع، ثم تسجيل باب غايي هدف الفوز للسنغال في الشوط الإضافي الأول (الدقيقة 94) وتتويجها داخل الملعب (1-0).
- 3 فبراير/شباط 2026: التصعيد المغربي داخل "الكاف"
تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطعن رسمي أمام هيئات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمطالبة بتطبيق اللوائح على واقعة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي وتوقف المباراة.
- 17 مارس/آذار 2026: قرار لجنة الاستئناف يقلب النتيجة
أصدرت لجنة الاستئناف في "الكاف " قرارها بقبول الطعن المغربي استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، معلنة خسارة السنغال المباراة النهائية بالانسحاب بنتيجة (3-0) لصالح المغرب ومنحه اللقب قاريا وإداريا.
- 25 مارس/آذار 2026: السنغال تلجأ إلى محكمة "كاس"
رفض الاتحاد السنغالي قرار التجريد من اللقب، وسجل استئنافا رسميا أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ضد "الكاف " والجامعة المغربية تحت رقم القضية (CAS 2026/A/12295)، مطالبا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعادة اعتماد نتيجة الملعب (1-0).
- 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026: جلسة الاستماع المغلقة في لوزان
عقدت هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين (الفرنسي جيرالد سيمون رئيسا، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس) جلسة استماع مغلقة في مقر المحكمة بلوزان استمرت يوما كاملا بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة ومحاميهم.
- 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026: إرجاء النطق لإعداد الحيثيات
أعلنت "كاس " تمديد فترة المداولات لإصدار حكم متكامل يتضمن الأسباب والحيثيات القانونية بدلا من الاكتفاء بمنطوق مقتضب، محددة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني موعدا أقصى للإعلان.
- 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: إخطار الأطراف بموعد الحسم
أصدرت محكمة "كاس " بيانا إجرائيا أكدت فيه إخطار الاتحادات الثلاثة بأن القرار النهائي سيصدر بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عبر موقعها الرسمي، مشددة على أن ما يُنشر عبر قنواتها الرسمية فقط هو المعتمد، وسط تحذيرات من الوثائق المسربة أو التكهنات الإعلامية غير الموثقة.
اليوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: الترقب يسبق الإعلان الرسمي
لم يصدر الحكم الرسمي بعد، وتتركز الأنظار على موقع المحكمة في لوزان بانتظار الحسم النهائي بين تثبيت تتويج المغرب بالقرار الإداري (3-0) أو إعادة اللقب للسنغال وفق نتيجة الملعب (1-0)، في حكم يُعد نهائيا وملزما.
خلفية القضية
تعود فصول النزاع القانوني إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالرباط في 18 يناير/كانون الثاني 2026، حين غادر لاعبو السنغال أرض الملعب مؤقتا احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الحاسمة، قبل أن يعودوا لاستكمال اللقاء.
تفاصيل أكثر في هذا التقرير: من فوضى النهائي إلى محكمة كاس.. القصة الكاملة لأزمة المغرب والسنغال
تعتيم إعلامي
أوقفت "كاس" كل اتصالاتها بالإعلام حتى الإعلان الرسمي للقرار على موقعها اليوم. لذلك لا توجد تصريحات رسمية من المحكمة قبل الحكم، وينتظر بيانها المكتوب.
طلبت "كاس" تجاهل الوثائق المسرّبة والإعلانات غير الموثقة. أي خبر عن الفائز قبل بيانها الرسمي لا يُعتد به. وسنعتمد هنا على المصادر الرسمية فقط.
بداية التغطية المباشرة
أهلاً بكم في التغطية المباشرة لقرار محكمة "كاس" بشأن نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
أبلغت المحكمة الأطراف بأن حكمها سيصدر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، خلال فترة ما بعد الظهر بتوقيت غرينتش، دون تحديد ساعة بعينها.
سنتابع الموقع الرسمي للمحكمة، ونوافيكم بالقرار النهائي وردود الفعل لحظة بلحظة.