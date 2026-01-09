مباشر.. مباراة الأردن ضد السعودية (0-0) في كأس آسيا تحت 23 عاما

متابعة أحداث مباراة السعودية ضد الأردن لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مواجهة نارية بين السعودية والأردن، في ديربي عربي مشحون بالإثارة ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.

اللقاء المرتقب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، سيلعب وسط ترقب جماهيري عربي وآسيوي كبير.

المنتخب السعودي سيحاول حسم التأهل مبكرا إلى الأدوار الإقصائية مستفيدا من فوزه الصعب على قيرغيزستان بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية، بينما يبحث الأردن عن نتيجة إيجابية تعيد له آمال التأهل وتبقيه في سباق المنافسة على الأدوار الإقصائية بعد خسارته الأولى أمام المنتخب الفيتنامي بنتيجة 2-0.