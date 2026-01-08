تغطية مباشرة,

مباشر.. مباراة النصر ضد القادسية (0-1) في الدوري السعودي

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Qadsiah - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - January 8, 2026 Al Nassr's Joao Felix in action with Al Qadsiah's Gaston Alvarez REUTERS/Hamad I Mohammed
مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي (رويترز)
محمود علاق
Published On 8/1/2026
|
آخر تحديث: 21:42 (توقيت مكة)

متابعة أحداث مباراة النصر ضد القادسية لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

سيكون النصر في مهمة خاصة لمصالحة جماهيره عندما يستقبل القادسية على ملعب "الأول بارك"، بعدما خسر فريق المدرب جورجي جيسوس لأول مرة هذا الموسم في الدوري أمام الأهلي (2-3).

في المقابل، يحاول القادسية بقيادة مدربه الأيرلندي الشمالي بريندان رودغرز الاستفادة من صحوة الفريق بعد الفوز برباعية نظيفة في الجولة الماضية على الرياض، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الخامس.