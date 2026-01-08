مباشر.. مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي

متابعة أحداث مباراة النصر ضد القادسية لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

سيكون النصر في مهمة خاصة لمصالحة جماهيره عندما يستقبل القادسية على ملعب "الأول بارك"، بعدما خسر فريق المدرب جورجي جيسوس لأول مرة هذا الموسم في الدوري أمام الأهلي (2-3).

في المقابل، يحاول القادسية بقيادة مدربه الأيرلندي الشمالي بريندان رودغرز الاستفادة من صحوة الفريق بعد الفوز برباعية نظيفة في الجولة الماضية على الرياض، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الخامس.