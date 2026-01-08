مباشر مباراة العراق ضد الصين في كأس آسيا تحت 23 عاما

متابعة أحداث مباراة العراق ضد الصين لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يفتتح منتخب العراق مشواره أمام الصين في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتقام المباراة بين العراق والصين على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

ويتواجد منتخبا العراق والصين في المجموعة الرابعة التي انتهت مواجهتها الأولى بفوز منتخب أستراليا على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1.