بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة ديربي مدريد أمام فريق أتلتيكو في مواجهة يصعب توقع نتيجتها وتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

وأمس الأربعاء، اقترب برشلونة خطوة كبيرة من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد الساعة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.

وتستضيف السعودية مجددا كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، حيث ستتنافس فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو للحصول على اللقب، وسيستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباريات الثلاث للبطولة.