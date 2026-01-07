بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يتواجه فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ويشارك فريق برشلونة في البطولة المصغرة بصفته حامل لقب الدوري والكأس، بينما يشارك بلباو بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتستضيف السعودية مجددا كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، حيث ستتنافس فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو من أجل الحصول على اللقب، وسيستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباريات الثلاث للبطولة.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: برشلونة ضد أتلتيك بلباو

ستقام مباراة برشلونة وبلباو، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والذي يتسع لما يصل إلى 62345 مشجعاً.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة وبلباو الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة والسعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.