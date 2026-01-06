بث مباشر مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية 2025

يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكونغولي على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات دور الـ 16 من مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية فيما حلت الكونغو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

تغطية مباشرة لأحداث مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00)، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).