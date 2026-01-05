مباشر مباراة مصر ضد بنين (0-0) في كأس الأمم الأفريقية 2025

بث مباشر مباراة مصر ضد بنين في كأس أمم أفريقيا.

يتطلع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن لتفادي المفآجات عندما يواجه بنين على ملعب "أدرار" في مدينة أكادير ضمن منافسات دور الـ16 بالنسخة 35 من كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: مصر ضد بنين

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة مصر وبنين، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00)، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).