مباشر مباراة الأهلي ضد يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مباشر، مباراة الأهلي المصري ضد يانغ أفريكانز التنزاني اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

يحتضن ملعب أمان المواجهة التي تنطلق في الساعة الرابعة مساءً (16:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت القاهرة.

مباشر مباراة الأهلي ضد يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة، لأحداث مباراة الأهلي المصري ضد يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

يلعب الأهلي في المجموعة الثانية، إلى جانب شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانغ أفريكانز التنزاني.

يحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متبوع بيانغ أفريكانز بـ4 نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، بفوز الأهلي 2 -صفر وشهد اللقاء إهدار عدد كبير من الفرص.

ويسعى المارد الأحمر بملعب أمان إلى تجديد الفوز على يونغ أفريكانز لحسم تأهله بصورة مباشرة إلى ربع النهائي.