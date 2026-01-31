مباشر مباراة برشلونة ضد إلتشي (2-1) في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم

يسعى برشلونة إلى توسيع الفارق إلى أربع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حين تبدا المواجهة مع إلتشي ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

يتصدر العملاق الكتالوني حاليًا الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إلتشي المركز الحادي عشر.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: برشلونة ضد إلتشي

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة برشلونة ضد إلتشي، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق مواجهة برشلونة وإلتشي على الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.