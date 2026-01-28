بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يحل نيوكاسل الإنجليزي ضيفا ثقيلا على ملعب حديقة الأمراء حين يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الليلة، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان نيوكاسل الإنجليزي عند الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.