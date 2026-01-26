مباشر مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي لكرة القدم

تترقب الجماهير السعودية مباراة النصر والتعاون في إطار الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لموسم 2025-2026، في مواجهة قوية تحمل طابعا تنافسيا على ملعب "الأول بارك".

ويدخل النصر المواجهة وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية، بعدما واصل حضوره القوي في الجولات الأخيرة، للاستمرار في ملاحقة الهلال.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: النصر ضد التعاون

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة النصر ضد التعاون، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف بتوقيت مصر.