مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو (0-0) في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

يسعى برشلونة إلى استعادة قمة الترتيب حين يستضيف ريال أوفييدو على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وصعد ريال مدريد مؤقتا لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه فياريال (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: برشلونة ضد ريال أوفييدو

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و06:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.