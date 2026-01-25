مباشر مباراة الهلال ضد الرياض (1-1) في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي لكرة القدم

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، مساء الليلة، صوب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث تحتضن مباراة الهلال ضد الرياض في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: الهلال ضد الرياض

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الهلال والرياض، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.