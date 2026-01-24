مباشر مباراة نهضة بركان ضد بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

مباشر، مباراة نهضة فريق نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز المصري، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحتضن الملعب البلدي لبركان المواجهة، التي تنطلق الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، (20:00) مساءً بتوقيت المغرب، (22:00) مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

تغطية مباشرة لأهم أحداث مباراة نهضة بركان ضد بيراميد، لحظة بلحظة.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية، بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانغا، ويعاونه كل من سيبوتو بلاسي وكولا ماتالالا، بينما يتولى بيير كابينغو مهمة الحكم الرابع.

يتطلع بيراميدز (حامل اللقب) لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

يحتل فريق نهضة بركان المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في الوصافة بنفس الرصيد.

وسبق أن التقى الفريقان في مواجهتين من قبل، كانت الأولى في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2020، وحقق نهضة بركان الفوز بهدف نظيف، وتوّج باللقب.

في المقابل، حقق فريق بيراميدز الفوز على نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025، ونجح في التتويج باللقب.