بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال مساء الليلة على ملعب لا سيراميكا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المراكز المتقدمة.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: ريال مدريد وفياريال

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة ريال مدريد وفياريال، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال عند الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.