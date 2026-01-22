مباشر.. مباراة الهلال ضد الفيحاء (0-1) في الدوري السعودي

مباشر مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

مباشر، مباراة الهلال ضد الفيحاء، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يحتضن ملعب "المملكة أرينا" المواجهة التي تنطلق الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت الإمارات.

تغطية مباشرة لأحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات.

يحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة بسجل خال من الهزائم، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد عن النصر أقرب ملاحقيه (37 نقطة).

في المقابل، يقبع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة ويتطلع للخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الخطر.