مباشر.. مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ (0-1) في دوري أبطال أوروبا

مباشر مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

مباشر، مباراة برشلونة ضد سلافيا براغا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

يحتضن ملعب "إيدن أرينا" في جمهورية التشيك المباراة التي تنطلق الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.

يحتل برشلونة المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثامن، ويحتاج للفوز قبل ختام مشواره بمواجهة كوبنهاغن، من أجل الاقتراب بقوة من التأهل المباشر لدور الـ16.

ولن يتواجد لامين جمال جناح برشلونة ونجمه الأبرز في لقاء سلافيا بسبب الإيقاف، بينما لن يلعب المهاجم فيران توريس لحاجته للراحة.

في المقابل، يسعى سلافيا براغ لتقديم أداء قوي على ملعبه، رغم معاناته الأوروبية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 34 برصيد 3 نقاط فقط.