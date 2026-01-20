بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

يسجل ألفارو أربيلوا ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد الإسباني خلال المواجهة أمام موناكو الفرنسي، مساء الليلة، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة القارية.

ويحاول أربيلوا الخروج بأفضل نتيجة ممكنة خلال ظهوره الأول على الساحة الأوروبية، كما تحمل المباراة طابعا خاصا للفرنسي كيليان مبابي، الذي سيواجه فريقه السابق موناكو، في مواجهة يحتاج خلالها الريال بشدة لحصد النقاط الثلاث.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.