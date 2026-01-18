مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد (0-0) في الدوري الإسباني

مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تغطية مباشراة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء الأحد ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يحتضن ملعب أنويتا المواجهة التي تنطلق في تمام مام الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثانية عشر بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد ويسعى للفوز من أجل الحفاظ على الصدارة و توسيع الفارق مع الملكي.

في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ويطمح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعطيل قطار برشلونة.