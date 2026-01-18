مباشر مباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة الهلال ونيوم في الدوري السعودي لكرة القدم

سيحل الهلال ضيفاً على نيوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2025-2026.

ويسعى الهلال المنتعش بعد فوزه المثير (3-1) على النصر في مباراة القمة، لمواصلة تعزيز صدارته للدوري بعدما وسع الفارق بينه وبين العالمي إلى 4 نقاط، عقب فوز النصر على الشباب 3-2، السبت.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: الهلال ضد نيوم

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيوم ضد الهلال في الساعة 8:30 مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة.

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الهلال ونيوم، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.