مباشر مباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي لكرة القدم

Published On 18/1/2026|
آخر تحديث: 20:20 (توقيت مكة)
بث مباشر مباراة الهلال ونيوم في الدوري السعودي لكرة القدم
سيحل الهلال ضيفاً على نيوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2025-2026.
ويسعى الهلال المنتعش بعد فوزه المثير (3-1) على النصر في مباراة القمة، لمواصلة تعزيز صدارته للدوري بعدما وسع الفارق بينه وبين العالمي إلى 4 نقاط، عقب فوز النصر على الشباب 3-2، السبت.
تغطية مباشرة لأحداث المباراة: الهلال ضد نيوم
وتنطلق صافرة بداية مباراة نيوم ضد الهلال في الساعة 8:30 مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة.
تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الهلال ونيوم، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.