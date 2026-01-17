مباشر مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي (1-0) في الدوري الإسباني لكرة القدم

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يأمل ريال مدريد في تعويض خسارته أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا عندما يلتقي ليفانتي المتعثر في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني ويتطلع لتقليص الفارق على الأقل مؤقتاً إلى نقطة مع غريمه اللدود برشلونة المتصدر (45 مقابل 49) والذي تسببت خسارته أمامه في نهائي الكأس السوبر المحلية 2-3 في إقالة ألونسو.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: ريال مدريد وليفانتي

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة السودان وبوركينا فاسو، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الرابعة مساء (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات