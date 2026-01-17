مباشر مباراة النصر ضد الشباب (1-0) في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي لكرة القدم

تشهد منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، قمة مرتقبة بين النصر والشباب في ديربي جديد بالعاصمة الرياض، بعدما شهدت الجولة الماضية مباراة ديربي بين النصر والهلال حسمها الأخير لمصلحته بنتيجة (1-3).

وبعدما فقد صدارة الترتيب قبل 3 جولات، يبحث النصر عن إيقاف السلسلة السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف الشباب على ملعب الأول بارك مساء الليلة.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: النصر والشباب

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة النصر والشباب، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتقام مباراة النصر والشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 اليوم السبت 17 يناير/كانون الثاني 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.