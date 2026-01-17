مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (0-0) في الدوري الإنجليزي

مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب أولد ترافورد المواجهة التي تنطلق الساعة الواحد والنصف (13:30) بتوقيت الجزائر والمغرب، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت السعودية وقطر.

تغطية آنية لأهم أحداث المباراة لحظة بلحظة مزودة بالصور وفيديوهات الأهداف.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويتطلع لتضييق الخناق على أرسنال المتصدر (49 نقطة).

في المقابل، يحتل "الشياطين الحمر" المركز السابع برصيد 32 نقطة ويتطلعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز معنوي بعد سلسلة من التعادلات المخيبة للآمال.