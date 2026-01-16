مباشر مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

مباشر، مباراة الاتحاد ضد الاتفاق مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة المباراة التي تنطبق، الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر.

يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

في المقابل، يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.