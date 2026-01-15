مباشر.. مباراة برشلونة ضد راسينغ في كأس ملك إسبانيا

مباشر مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

تتابعون مباشرة أحداث مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير ضمن دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

يحتضن ملعب "إل ساردينيرو" المواجهة التي تنطلق الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة،23:00 بتوقيت السعودية وقطر.

أقصى الكتالوني فريق غوادالاخارا، أحد فرق الدرجة الثالثة، في الجولة السابقة، بينما فاجأ راسينغ الجميع بفوزه على فياريال، أحد فرق الدرجة الأولى.

يخوض برشلونة المباراة منتشيا بفوزه على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر 3-2.

بدوره يعيش راسينغ موسمًا استثنائيًا، ويأمل في العودة إلى دوري الأضواء لأول مرة منذ هبوطه في موسم 2011-2012 مستفيدًا من استقرار فني ونتائج قوية وضعته في صدارة دوري الدرجة الثانية.