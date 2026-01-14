مباشر.. ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ألباسيتي لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يحل ريال مدريد ضيفًا على ألباسيتي، بعد لحظات، على ملعب كارلوس بيلمونتي، في ثمن نهائي (دور الـ16) لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولا يمر ألباسيتي بأفضل فتراته في الدوري الإسباني، إذ يفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط، لكنه يدخل المواجهة بطموح كبير لتحقيق المفاجأة وإقصاء ريال مدريد، الذي يخوض اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو.