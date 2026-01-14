تغطية مباشرة,

مباشر.. ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Raul Asencio of Real Madrid clashes with Jose Lazo of Albacete Balompie during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
مباشر ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا (غيتي)
محمود علاق
Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 23:34 (توقيت مكة)

متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ألباسيتي لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يحل ريال مدريد ضيفًا على ألباسيتي، بعد لحظات، على ملعب كارلوس بيلمونتي، في ثمن نهائي (دور الـ16) لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولا يمر ألباسيتي بأفضل فتراته في الدوري الإسباني، إذ يفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط، لكنه يدخل المواجهة بطموح كبير لتحقيق المفاجأة وإقصاء ريال مدريد، الذي يخوض اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو.