مباشر مباراة مصر ضد السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2025

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا

يصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي في قمة ثأرية تجمع الفريقين، مساء الليلة، في مدينة طنجة بالدور قبل النهائي للنسخة 35 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في المغرب حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: مصر ضد السنغال

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة مصر والسنغال، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وتقام مباراة مصر والسنغال، اليوم الأربعاء، 14 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب طنجة الكبير.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.