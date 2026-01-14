مباشر مباراة المغرب ونيجيريا (0-0) في كأس الأمم الأفريقية 2025

بث مباشر مباراة المغرب ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

يواصل منتخب المغرب حلمه نحو التتويج بلقبه الثاني ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي يستضيفها على ملاعبه حاليا، حينما يواجه المنتخب النيجيري، مساء الليلة، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: المغرب ونيجيريا

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة مصر والسنغال، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

ويحتضن ملعب الأمير "مولاي عبد الله" في الرباط مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب ونيجيريا اليوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتنطلق مباراة المغرب ضد نيجيريا، عند الساعة التاسعة 21:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر والحادية عشر 23:00 بتوقيت السعودية وقطر.