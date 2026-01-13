مباشر مباراة الاتحاد ضد ضمك (0-1) في الدوري السعودي لكرة القدم

بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي لكرة القدم

يحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على منافسه ضمك، مساء الليلة، حين يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاتحاد وضمك مع حلول الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.