مباشر.. مباراة الأردن ضد قرغيزستان (0-0) في كأس آسيا تحت 23 عاما

مباشر مباراة الأردن ضد قرغيزستان في كأس آسيا تحت 23 عاما

مباشر، مباراة الأردن ضد قرغيزستان مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا لأقل من 23 عاماً 2026.

يحتضن ملعب ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وقطر.

مباشر مباراة الأردن وقرغيزستان

نوفر لكم تغطية مباشر للأهداف واللقطات وأهم أحداث المباراة لحظة بلحظة، كما نوفر لكم بعض الصور والفيديوهات لأطوار المباراة.

حقق منتخب "النشامى" تحت 23 عامًا فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية بعدما تغلّب على منتخب السعودية صاحب الأرض بنتيجة 3-2، ليُنعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام منتخب فيتنام بنتيجة 0-2.

تتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الأردن والسعودية، في حين لا زال رصيد قرغيزستان خالياً من النقاط.

ورغم أهمية الفوز المنتظر على منتخب قرغيزستان، فإن تحقيق الانتصار وحده قد لا يكون كافيًا لضمان العبور إلى الدور المقبل، نظرًا لارتباط مصير الأردن بنتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع السعودية وفيتنام في التوقيت ذاته.