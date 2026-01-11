بث مباشر مباراة العراق ضد تايلند في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما

يسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في السعودية، عندما يلتقي نظيره التايلندي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في البطولة.

وأضاع المنتخب العراقي نقطتين في مباراته الأولى بعد تعادله السلبي أمام الصين، رغم خلق لاعبيه لفرص خطيرة لم يتمكنوا من تحويلها إلى أهداف.

في المقابل، تعرض منتخب تايلند لهزيمة أمام أستراليا 2-1، ما يعقد فرصه في التأهل إلى الدور التالي إن خسر أمام العراق.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: العراق ضد تايلند

تنطلق صافرة بداية مباراة العراق ضد تايلند، الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء (17:00) بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة العراق ضد تايلند، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.