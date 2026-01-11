مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد (0-0) في نهائي كأس السوبر الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

يتطلع فريق ريال مدريد للثأر من برشلونة عندما يلتقيان في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، مساء الليلة، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة بالسعودية.

تغطية مباشرة لأحداث المباراة: برشلونة وريال مدريد

تابع معنا التغطية الحية والمباشرة لكافة تفاصيل مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث سنقوم بتحديث النتيجة والأحداث البارزة دقيقة بدقيقة فور انطلاق صافرة البداية.

وينطلق النهائي بين برشلونة وريال مدريد عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر والثامنة (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر.