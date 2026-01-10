مباشر.. مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

متابعة أحداث مباراة الجزائر ضد نيجيريا لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في مقابلة قوية لحساب الدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على ملعب مراكش الكبير.

ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء بعد فوزه بهدف نظيف على جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة السابقة، مواصلًا سلسلة إيجابية من أربع مباريات دون هزيمة في البطولة.

في المقابل، تأتي نيجيريا بعد فوز ساحق على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد، محافظةً على سلسلة تهديفية مميزة، إذ سجلت هدفًا واحدًا على الأقل في آخر أربع مباريات لها بالبطولة.