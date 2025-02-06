مباراة مباشرة,

مباشر.. برشلونة ضد فالنسيا 1-0 في ربع نهائي كأس إسبانيا

بولبابة الهرابي
6/2/2025-|آخر تحديث: 6/2/202523:31 (توقيت مكة)

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.