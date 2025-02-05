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مباشر.. مباراة ميلان ضد روما 0-0 في كأس إيطاليا

محمد سلحاني
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202523:18 (توقيت مكة)

يستضيف ميلان نظيره روما مساء الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا 2024-2025.